Esalazioni provenienti dall’agro di Trinitapoli, l’allarme del sindaco Lodispoto

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, lancia l’allarme per le fastidiose e maleodoranti esalazioni che da qualche tempo investono l’abitato di Margherita di Savoia.

«Da diversi giorni, con preoccupante regolarità, la nostra città viene investita nelle ore serali e notturne da esalazioni e cattivi odori che avvolgono il centro abitato creando non pochi disagi ai residenti ed ai turisti. A seguito del reiterarsi di questo inquietante fenomeno, ho prontamente allertato il personale della Polizia Locale che, a seguito delle ricognizioni compiute, ha stabilito che tali esalazioni avvengono in conseguenza di incendi che vengono appiccati tutti al di fuori del nostro territorio comunale e che hanno luogo in agro del Comune di Trinitapoli. La situazione rischia di andare fuori controllo anche perché queste esalazioni sono nocive per la salute, tanto è vero che diverse persone hanno accusato malori e sintomi che destano preoccupazione: per questo motivo mi rivolgo alle autorità competenti - Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, forze di Pubblica Sicurezza, guardie ambientali e tutte le istituzioni preposte - affinché venga posto un argine a questa situazione pericolosa e vengano identificati e sanzionati i responsabili di tali comportamenti nocivi per la salute pubblica».

