Al via gli incontri nelle scuole per educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente

MARGHERITA DI SAVOIA - L’amministrazione comunale di Margherita di Savoia continua nella sua opera di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente, bene imprescindibile in una località turistica come la nostra città, e di informazione sui principi di una puntuale ed attenta raccolta differenziata: hanno infatti avuto inizio oggi, e proseguiranno con altri due incontri in programma martedì 21 e martedì 28 novembre, i laboratori informativi per la corretta gestione dei rifiuti. Tali incontri si svolgono presso la Scuola Media “Giovanni Pascoli” ed hanno l’obiettivo di porre l’attenzione sulla fondamentale importanza dei criteri con cui si attua la raccolta differenziata, finalizzata allo scopo di riciclare sempre più rifiuti e di produrne sempre meno.

«Il progetto - dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia, Avv. Bernardo Lodispoto - segue la realizzazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta finanziato nell’ambito del POR Puglia 2014-2020, Asse IV, Azione 6.1, relativo agli interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani. L’opera di sensibilizzazione dei giovani nelle scuole è fondamentale per educare le nuove generazioni al rispetto dell’ambiente, anche perché sono soprattutto i ragazzi e le ragazze di oggi a rendersi interpreti di un cambiamento culturale che pone l’ambiente al centro dell’azione politica ed amministrativa. Ma noi amministratori pubblici sappiamo che senza l’aiuto dei nostri concittadini possiamo fare ben poco. È per questo motivo che questi laboratori informativi sono importanti: coinvolgere i cittadini nella differenziazione dei rifiuti è un primo importante passo per rendere Margherita di Savoia sempre più bella e vivibile, presupposto necessario per una località a forte vocazione turistica ed ambientale. Ringrazio pertanto la dirigente scolastica Dott.ssa Margherita Di Pumpo per l’ospitalità e per aver permesso all’assessore all’ambiente Salvatore Piazzolla, all’assessora alla pubblica istruzione Elena Muoio e all’azienda incaricata del servizio di raccolta differenziata di incontrare i ragazzi delle medie per una serie di importanti appuntamenti dedicati all’educazione ambientale».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO