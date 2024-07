Lombardi: “Nessun rincaro della TARI, ma normale adeguamento ISTAT chiesto dall’AGER”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - L’assessore all’Ambiente, Roberto Lombardi, ha chiarito che non ci sarà alcun aumento della TARI. Durante l’ultimo Consiglio comunale, sono state approvate le tariffe in base all’adeguamento ISTAT sul costo del servizio, come comunicato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti. “Non si tratta di un rincaro imposto dal Comune, ma di un necessario adeguamento in linea con gli aggiornamenti dei costi”, ha spiegato Lombardi.

Parallelamente, l’amministrazione comunale continua la sua battaglia contro l’abbandono dei rifiuti. “Grazie alla collaborazione con la Polizia municipale, continuiamo a monitorare e sanzionare chi sporca la città”, ha aggiunto Lombardi, sottolineando che queste azioni hanno portato a una riduzione sensibile del fenomeno.

Sul fronte della raccolta differenziata, gli sforzi compiuti finora stanno dando risultati positivi. “Siamo stabilmente oltre il 65% di raccolta differenziata”, ha concluso Lombardi, evidenziando l’impegno della comunità di San Ferdinando di Puglia nel migliorare la gestione dei rifiuti e proteggere l’ambiente.

Questi risultati sono frutto di una politica ambientale rigorosa e di una crescente consapevolezza dei cittadini, che stanno rispondendo positivamente agli sforzi del Comune per mantenere la città pulita e sostenibile.

GAETANO DALOISO