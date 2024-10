Roghi di rifiuti: il sindaco Bonito scrive nuovamente al prefetto Valiante

CERIGNOLA - Il sindaco Bonito ha nuovamente sollecitato il Prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, con una nota ufficiale, affinché intervenga concretamente contro l’aumento dei roghi di rifiuti e materiali di scarto, per i quali sono pervenute diverse segnalazioni negli ultimi giorni alla centrale operativa della Polizia Locale.

Nella nota, si sottolinea la necessità di “un intervento delle autorità competenti per intensificare i controlli e adottare misure adeguate a prevenire e reprimere questi comportamenti irresponsabili.” Si rivolge quindi un appello alle forze dell’ordine presenti in città, invitandole a supportare gli sforzi già in atto da parte della Polizia Locale, che, solo poche settimane fa, è intervenuta su uno di questi roghi insieme ai Vigili del Fuoco.

“Il nostro non è un intervento carico di sterile retorica. Siamo pienamente consapevoli che una lettera da sola non è sufficiente; servono azioni concrete. Per questo, in mattinata, insieme all’assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella, abbiamo studiato soluzioni incisive e immediate per intensificare la presenza della Polizia Locale nel nostro agro nelle ore serali. Anche l’assessorato all’Ambiente, guidato da Domenico Dagnelli, mi ha informato che è al lavoro su questo problema in sinergia con le associazioni ambientali della nostra comunità. A breve, infatti, l’assessorato comunicherà la data per un’ampia, seria e partecipata discussione sul fenomeno, come già anticipato durante la riunione dello scorso 15 ottobre”, così ha dichiarato il sindaco Bonito.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola