Margherita di Savoia, completati i lavori di riqualificazione in Piazza Libertà: arredo urbano, sicurezza e decoro al centro dell’intervento

MARGHERITA DI SAVOIA - Si sono conclusi i lavori di risistemazione dell’arredo urbano e di messa in sicurezza nella centralissima Piazza Libertà: l’intervento ha riguardato in particolare il lato nord della piazza (quello prospiciente l’ingresso delle Terme) ed il lato est (tratto di collegamento fra il Lungomare Cristoforo Colombo e quello che scorre parallelamente a Via Amerigo Vespucci).

«Sono lieto di poter annunciare alla cittadinanza - dichiara il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto - che è stata finalmente riconsegnata alla città, con una veste più decorosa, pulita ed ordinata, una delle principali piazze di Margherita di Savoia, quella che lo storico locale Emanuele Amoroso ebbe a definire “agorà salinara” proprio perché da sempre luogo di incontro per tante generazioni di cittadini e, in estate, per turisti e famiglie. L’intervento ha riguardato la messa in sicurezza delle sedute, una accurata pulizia degli spazi ed una risistemazione del verde pubblico. Nel quadro di questo stesso intervento va inserito anche il lavoro per la messa in sicurezza dell’opera in bronzo realizzata dal Maestro Mario Granata e che è tornata nella sua collocazione. Questi lavori testimoniano ancora una volta la grande attenzione da parte della nostra amministrazione comunale per la tutela dell’arredo urbano e dei beni pubblici: anche per questo voglio ringraziare il vice sindaco Salvatore Piazzolla, titolare delle deleghe ad arredo urbano e verde pubblico».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO