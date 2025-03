Trinitapoli, operativo il sistema per il riutilizzo delle acque reflue affinate a fini irrigui

TRINITAPOLI - Il Comune di Trinitapoli informa che, a partire dal 21 marzo scorso, è entrato in funzione il sistema di convogliamento delle acque reflue depurate e affinate, destinate all’irrigazione del settore 17. L’avvio dell’impianto è stato confermato da Acquedotto Pugliese in occasione di un incontro tecnico svoltosi presso la sede comunale il 26 marzo.

Il procedimento era stato avviato il 23 gennaio scorso, durante una riunione in videoconferenza in cui l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Di Leo, e l’assessore all’Agricoltura, Giovanni Landriscina, avevano richiesto con urgenza ad Acquedotto Pugliese l’attivazione delle procedure necessarie per il riutilizzo delle acque affinate, con l’obiettivo di convogliarle nel vascone comunale ed evitarne la dispersione.

Dopo ulteriori solleciti e interlocuzioni, il sistema è stato completato e messo in funzione. Le acque reflue affinate saranno ora impiegate per l’irrigazione in un’area agricola particolarmente significativa, anche alla luce della ridotta disponibilità di risorse idriche nella diga Capacciotti.

Il sindaco Francesco di Feo ha rivolto un ringraziamento agli assessori Di Leo e Landriscina per l’attività svolta in coordinamento con gli uffici comunali e con Acquedotto Pugliese.

GAETANO DALOISO