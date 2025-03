Trinitapoli, al via la campagna di bollinatura per i rifiuti non conformi

TRINITAPOLI - È ufficialmente partita a Trinitapoli la campagna di bollinatura dei rifiuti non conformi, promossa dall’amministrazione comunale e dalla società di igiene urbana Impregico, con l’obiettivo di migliorare la qualità della raccolta differenziata e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle regole per un corretto conferimento.

A partire da venerdì 28 marzo 2025, gli operatori ecologici applicheranno un bollino di “non conformità” ai sacchi o contenitori che non rispetteranno le modalità previste dal calendario comunale. In questi casi, i rifiuti non verranno ritirati e potranno essere oggetto di sanzione.

Il messaggio è chiaro: ogni tipologia di rifiuto deve essere conferita esclusivamente nei giorni previsti dal calendario comunale. È quindi fondamentale evitare di esporre rifiuti misti o sacchi contenenti materiali non conformi al tipo di raccolta previsto per quella giornata. Si ricorda inoltre che è obbligatorio utilizzare gli appositi mastelli, evitando l’uso di sacchi non conformi o non biodegradabili, così da garantire il corretto svolgimento del servizio e il rispetto dell’ambiente.

«Questa iniziativa - spiega l’assessora all’Ecologia, Tonia Iodice - nasce con l’intento di promuovere buone pratiche ambientali e di migliorare il decoro urbano. La collaborazione dei cittadini è fondamentale: solo attraverso il rispetto delle regole possiamo garantire una città più pulita ed efficiente dal punto di vista della raccolta dei rifiuti».

Con lo slogan “Ama la tua città, DifferenziAmoci”, la campagna punta a responsabilizzare la cittadinanza e a rafforzare il senso civico di ciascuno. Il Comune invita tutti i residenti a consultare regolarmente il calendario della raccolta e a prestare attenzione alle modalità di esposizione dei rifiuti.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali o consultare i canali ufficiali di comunicazione del Comune di Trinitapoli.

GAETANO DALOISO