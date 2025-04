Trinitapoli, stop al fumo nei parchi gioco. Iodice e De Angelis: “Promuovere la responsabilità nei confronti delle future generazioni”

TRINITAPOLI - Vietare il fumo nei parchi gioco per tutelare i bambini e promuovere stili di vita sani: è questa la proposta dell’assessore all’Ambiente, Natura e Verde Pubblico, Antonia Iodice, e del consigliere comunale Pietro De Angelis, in linea con gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per una generazione libera dal tabacco entro il 2040. (Video)

La misura, attualmente in fase di preparazione, prevede un’ordinanza che vieti il fumo all’interno delle aree gioco cittadine, luoghi sensibili frequentati quotidianamente da famiglie e bambini.

«Non è solo una questione sanitaria - sottolineano Iodice e De Angelis - ma anche un messaggio culturale. Vogliamo rafforzare il senso civico, il rispetto per gli spazi comuni e la responsabilità nei confronti delle future generazioni».

Tra gli obiettivi principali dell’iniziativa:

• ridurre l’esposizione al fumo passivo, soprattutto nei minori;

• diminuire la percentuale di fumatori nella popolazione;

• accrescere la consapevolezza sui danni del tabacco;

• promuovere ambienti pubblici più sani e vivibili.

L’idea si inserisce in una più ampia strategia europea che punta a ridurre l’impatto del tabagismo attraverso divieti mirati, campagne informative e nuove regolamentazioni.

Grande la soddisfazione dell’assessore Iodice: «Sono davvero contenta del lavoro svolto dalla Lega. La condivisione e la collaborazione su temi importanti come questo ci consentono di costruire azioni concrete per il bene comune».

Con questa proposta, Trinitapoli si candida a diventare un esempio virtuoso tra le realtà locali, contribuendo attivamente alla costruzione di un’Europa più sana e responsabile.

GAETANO DALOISO