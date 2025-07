Servizi irrigui, disagi sotto il sole. Ma arriva una svolta per Trinitapoli: riapre tra una settimana l’ufficio locale del Consorzio di Bonifica

TRINITAPOLI - La segreteria cittadina di Forza Italia di Trinitapoli, in seguito ai numerosi disagi segnalati dagli agricoltori e utenti del servizio irriguo, interviene per chiedere soluzioni rapide e concrete al fine di alleggerire la pressione sui pochi uffici attivi del Consorzio di Bonifica della Capitanata.

In particolare a San Ferdinando di Puglia, nell’ufficio San Samuele - dove confluisce anche l’utenza di Margherita di Savoia, Barletta, Trinitapoli e Zapponeta - si registrano lunghe code e attese estenuanti sotto il sole cocente per poter semplicemente ricaricare le tessere elettroniche per il prelievo di acque irrigue. A questo si aggiunge il problema della sede di Trinitapoli, chiusa ormai da tempo, che doveva essere riaperta ma non è mai tornata operativa.

Dopo un confronto tra la segreteria cittadina e il consigliere regionale Giuseppe Tupputi, interpellato immediatamente il Consorzio di Bonifica della Capitanata, sono state attivate le procedure per la riapertura dell’ufficio di Trinitapoli, prevista entro una settimana.

Un ringraziamento particolare va al consigliere Tupputi per l’immediata disponibilità, determinante per sbloccare una situazione che rischiava di compromettere l’efficienza di un servizio vitale per la nostra comunità agricola.

L’auspicio, ora, è che l’ufficio di Trinitapoli possa vedere incrementati i settori di competenza, includendo non solo la gestione delle acque reflue, ma anche quelle convenzionali, così da decongestionare l’afflusso su San Ferdinando di Puglia e garantire un’assistenza più equa su tutto il territorio.

Si tratterebbe di un aiuto concreto volto a migliorare un servizio fondamentale per chi lavora la terra e combatte quotidianamente anche con le temperature estreme dell’estate. È impensabile infatti che, dopo una giornata sotto il sole, un agricoltore debba attendere ore per una semplice ricarica.

La segreteria cittadina di Forza Italia continuerà a vigilare e a collaborare con tutte le parti coinvolte per assicurare risposte concrete e servizi più vicini ai cittadini.

VITO MUSCIOLÀ (Segretario cittadino Forza Italia)