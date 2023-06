Torna la rassegna “Il Libro e il Mare” per i dieci anni dell’Associazione lAvocetta, dedicato alla socia Sara Valentina Ieva

MARGHERITA DI SAVOIA - In occasione del decimo anno di attività, l’Associazione culturale lAvocetta APS ha promosso, per sabato 24 giugno dalle ore 18.30 presso Palazzo della Cultura (Ex Municipio) di Margherita di Savoia, la rassegna Il Libro e il Mare con il primo capitolo interamente dedicato all’importantissimo tema della violenza sulle donne. La serata è dedicata all’amica e socia storica dell’associazione Sara Valentina Ieva.

L’evento è patrocinato dal Comune di Margherita di Savoia e dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani e vede la collaborazione e partecipazione della Regione Puglia, Polizia di Stato, l’Osservatorio “Giulia e Rossella”, Mondadori Bookstore di Andria e l'Associazione Saltfest APS.

L’evento ricco di contenuti è articolato nella mostra d’arte a cura di Francesca Castiglione, la partecipazione della stilista Alessia Lamanuzzi con le sue creazioni, il convegno sulla tematica della serata e la presentazione del libro “Tacchi dall’inferno” dell’autrice Anna Ieva.

Comunicato Stampa lAvocetta APS