Giovedì 29 giugno, presentazione della mostra “1948-1978, immagini di un trentennio” e dei risultati della ricerca storica proposta dalla Cooperativa di Comunità Margherita

MARGHERITA DI SAVOIA - Verranno presentati giovedì 29 giugno presso l’antico Palazzo di Città, con una duplice manifestazione, i risultati della ricerca storica partecipata dal titolo “Storia di donne e di uomini, di acque e di terre” proposta dalla Cooperativa di Comunità Margherita e selezionata dell’ente Teatro Pubblico Pugliese - Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura. La ricerca è stata inserita fra i 17 progetti pilota nell’ambito della procedura “Un viaggio nella memoria” promossa dalla Regione Puglia per la valorizzazione dei luoghi che hanno fatto la storia del nostro territorio nel Novecento e degli archivi storici di Puglia.

Il progetto di ricerca è stato presentato alla cittadinanza lo scorso 3 febbraio: coordinato dai docenti Saverio Russo, Dino Barra ed Enzo Russo, ha visto la partecipazione di alcuni studiosi salinari e la collaborazione di molti cittadini nella raccolta di documentazione e testimonianze che hanno permesso di ricostruire una parte importante della storia di Margherita di Savoia dal 1948 al 1978.

Giovedì 29 giugno alle 19.00 presso l’atrio dell’ex Palazzo di Città sarà inaugurata la mostra fotografica “1948-1978, immagini di un trentennio”, con oltre cento immagini dei luoghi e della vita cittadina, di cui 36 provenienti dall’archivio fotografico di Giovanni Lanotte: la mostra sarà visitabile fino a domenica 9 luglio dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e verrà replicata a fine luglio. Saranno presenti all’inaugurazione il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, i curatori della mostra Saverio Russo, Dino Barra ed Enzo Russo ed il fotografo Giovanni Lanotte.

A seguire, sempre giovedì 29 alle ore 20.00, verrà presentato anche il sito web realizzato per la conservazione della memoria della nostra comunità, dove viene riversata la documentazione raccolta: tali eventi non indicano la fine del progetto ma una prima diffusione dei risultati; inoltre è possibile arricchire ulteriormente il centro di documentazione della memoria di comunità inviando un messaggio a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

«Siamo veramente orgogliosi che la ricerca storica sul nostro territorio promossa dalla Cooperativa di Comunità Margherita e curata dai professori Saverio Russo, Dino Barra ed Enzo Russo sia stata selezionata dall’Ente Teatro Pubblico Pugliese, che ne ha riconosciuto la grande valenza culturale ed antropologica», dichiara il sindaco Bernardo Lodispoto. «Il mio ringraziamento va non solo a chi ha curato la ricerca ed ha organizzato la mostra fotografica ma a tutti i concittadini che hanno generosamente collaborato all’iniziativa, in particolare al fotografo Giovani Lanotte che ha messo a disposizione il suo ricchissimo archivio per lasciare una imperitura memoria della società salinara della seconda metà del Novecento».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO