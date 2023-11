Incontro dell’Osservatorio sulle Tensioni Economico Sociali a Margherita di Savoia, giovedì 23 novembre

MARGHERITA DI SAVOIA - Nuova tappa dell’Osservatorio sulle Tensioni Economico Sociali, in programma giovedì 23 novembre alle ore 16.30 a Margherita di Savoia, presso la Sala Consiliare in via Duca degli Abruzzi.

L’incontro sarà utile ad approfondire e discutere le principali problematiche sociali ed economiche afferenti al predetto contesto territoriale.

Prevista la presenza del Prefetto, del Sindaco di Margherita di Savoia, dei componenti dell’Osservatorio (i vertici delle Forze di Polizia ed i rappresentanti di Arca, Camera di Commercio, Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e partenariato economico e sociale), nonché dei rappresentanti di enti, associazioni, istituti scolastici e parrocchie operanti nel Comune nei richiamati settori di interesse.

Comunicato Stampa Prefettura di Barletta-Andria-Trani