Inaugurazione della nuova sede del Centro di Riabilitazione Motoria “Italia Salute”, presso i locali della Parrocchia San Pio

MARGHERITA DI SAVOIA - Sabato 2 dicembre 2023, alle ore 12.00, si terrà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Centro di Riabilitazione Motoria “Italia Salute” (precedentemente Centri di Riabilitazione Motoria “Padre Pio”), presso la Parrocchia San Pio da Pietrelcina.

Parteciperanno all’evento: Mons. Leonardo D’Ascenzo, vescovo della Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie; avv. Bernardo Lodispoto, sindaco di Margherita di Savoia; Giampiero Ledda, titolare di “Italia Salute”; rappresentanti della ASL; don Michele Schiavone, parroco della chiesa di Isola Verde-Città Girdino.

Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, ha espresso la sua soddisfazione: «Possiamo dire con orgoglio di avercela messa tutta per ottenere un risultato che rappresenta una vittoria non dei singoli ma dell’intera comunità: mantenere la struttura qui a Margherita di Savoia. Ringrazio per la grande sensibilità il titolare di “Italia Salute” Giampiero Ledda, don Michele Schiavone per l’ospitalità e Sua Eccellenza Mons. Leonardo D’Ascenzo per il supporto che ci ha permesso di giungere alla felice risoluzione di un problema che ha attanagliato a lungo i lavoratori dell’azienda e i pazienti».

Redazione CorriereOfanto.it