Margherita di Savoia, convocato il Consiglio comunale per martedì 28 novembre

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in unica convocazione per il giorno 28 novembre 2023 alle ore 15.45 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città. Un solo argomento all’ordine del giorno:

1. Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2024-2026 (art. 170, comma 1 del D.lgs. 267/2000). Determinazioni.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO