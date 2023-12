Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: nove punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione per il giorno 20 dicembre 2023 alle ore 8.30 e in seconda convocazione per il giorno 22 dicembre 2023 alle ore 9.30 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. P.A.V.I. - Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Art. 51 comma 1, L. 133/2008. Annualità 2024 - Approvazione.

2. Verifica disponibilità aree e fabbricati da destinare ai sensi della L. 167/1962, L. 865/1971 e L. 457/1978.

3. Approvazione Programma Triennale 2024/2026 ed elenco annuale 2024 dei lavori pubblici secondo il D.Lgs. n. 36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici art. 37 comma 4 e secondo l’allegato I.5 al codice con la disciplina di dettaglio degli schemi tipo - Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi.

4. Ratifica Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 29.11.2023. “Variazione al bilancio di previsione 2023/2025 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000”.

5. Imposta di Soggiorno: modifica al Regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo.

6. Ricognizione periodica delle Partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16.6.2017 n. 100. Approvazione.

7. E.F. 2024 - D.Lgs. 28.9.1998 n. 360 art. 1 comma 3 - Aliquota addizionale IRPEF. Determinazioni.

8. Determinazioni aliquote IMU per l’anno 2024 (L. 27 dicembre 2019 n. 160).

9. Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 (art. 51 D.Lgs. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. 118/2011).

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO