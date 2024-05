Dedicazione della parrocchia San Ferdinando Re: presentazione libro e convegno, alla presenza del Card. Tuksoni, in programma

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - In occasione del 25° anniversario della dedicazione della Chiesa e della inaugurazione del ciclo pittorico della parrocchia San Ferdinando III, Re di Castiglia e di Leon, noto come il “re delle tre religioni” per l’armonia che era riuscito a creare tra cristiani, ebrei e musulmani, e patrono di San Ferdinando di Puglia, giovedì 30 maggio, solennità liturgica del santo, sarà presente il Cardinale Peter Turkson, Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. Il porporato, prima di presiedere una concelebrazione eucaristica, benedirà un bassorilievo raffigurante Cristo Seminatore, ideato dallo scultore Francesco Sfregola e donato dalla famiglia Daluiso in memoria del congiunto Salvatore. Al termine, il Card. Turkson terrà una conferenza su un tema di attualità: “Cristianesimo a rischio in Europa?”, moderata da Rosario Lovecchio.

Intanto, giovedì 20 maggio, nella Cripta della Chiesa madre, dedicata a “San Ferdinando Re”, sarà presentato il volume, edito da Rotas, “Al popolo tuo concedi Pace e prosperità - Preghiere a San Ferdinando”, scritto dal parroco Mons. Domenico Marrone, contenente una “Iconografia del Santo” a cura del giornalista Nunzio Todisco. Interviene Carmine Ladogana, parroco e docente di Teologia spirituale presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Metropolitano “San Michele Arcangelo” di Foggia. Modera Vittoria Ingravallo, docente di Lettere. L’accompagnamento musicale dell’evento è affidato al duo violino e chitarra, Lucia Berteramo e Raffaele Lotito.

