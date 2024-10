Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo, dal 7 al 10 novembre a San Ferdinando di Puglia

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Dal 7 al 10 novembre prossimi, San Ferdinando di Puglia ospiterà la 64ª edizione della Fiera Nazionale del Carciofo Mediterraneo e del Prodotto Ortofrutticolo. L’evento, radicato nella tradizione locale sin dal 1959, rappresenta un’importante vetrina per le eccellenze agricole del territorio, con particolare attenzione al carciofo violetto, prodotto simbolo della zona, riconosciuto per le sue qualità organolettiche.

Nel corso degli anni, la fiera è diventata un appuntamento imprescindibile per agricoltori, produttori, operatori del settore e appassionati di gastronomia. Ha contribuito significativamente alla promozione non solo del carciofo, ma anche di una vasta gamma di prodotti ortofrutticoli che rappresentano il patrimonio agroalimentare della Puglia.

Gli organizzatori, in collaborazione con associazioni locali e istituti scolastici, hanno elaborato un programma variegato per offrire un’esperienza coinvolgente a tutti i partecipanti. Durante i quattro giorni dell’evento, saranno proposte diverse attività:

• Show cooking: dimostrazioni culinarie in cui chef ed esperti gastronomici presenteranno ricette a base di carciofo e altri prodotti ortofrutticoli locali, evidenziando le peculiarità e le potenzialità di questi ingredienti nella cucina contemporanea.

• Convegni tematici: incontri e discussioni su tematiche attuali nel settore agricolo, come l’innovazione tecnologica in agricoltura, le pratiche sostenibili e le strategie per valorizzare i prodotti locali nei mercati nazionali ed internazionali.

• Degustazioni: spazi dedicati all’assaggio di prodotti tipici, permettendo ai visitatori di conoscere e apprezzare le specialità enogastronomiche della regione.

• Attività per bambini: laboratori e giochi educativi pensati per i più piccoli, con l’obiettivo di avvicinarli al mondo dell’agricoltura e sensibilizzarli sull’importanza di una corretta alimentazione.

• Spazi musicali: esibizioni di artisti locali che contribuiranno a creare un’atmosfera accogliente e rilassante durante tutta la manifestazione.

Un elemento centrale dell’evento sarà il tradizionale Premio Carciofo d’Oro, istituito per riconoscere e valorizzare l’impegno di persone o enti nella promozione del carciofo e dei prodotti ortofrutticoli pugliesi. Nelle passate edizioni, il premio è stato assegnato a produttori locali, ricercatori e personalità che hanno contribuito allo sviluppo del settore. Il Premio Carciofo d’Oro sottolinea l’impegno della comunità locale nel sostenere e innovare il settore agricolo.

L’influencer Alessia di Chilometro Puglia parteciperà alla fiera, condividendo attraverso i suoi canali social momenti e approfondimenti sull’evento e sul territorio. La sua presenza mira a diffondere la conoscenza delle tradizioni locali e a promuovere le eccellenze della regione presso un pubblico più ampio, soprattutto tra i giovani.

“La fiera rappresenta un’occasione importante per mettere in luce il lavoro dei nostri agricoltori e la qualità dei nostri prodotti”, ha dichiarato la sindaca di San Ferdinando di Puglia, Arianna Camporeale (video). “Invitiamo tutti a partecipare per sostenere il nostro territorio e le sue tradizioni” ha aggiunto Grazia Capriuoli, consigliera comunale delegata all’Agricoltura.

La manifestazione si terrà in piazza della Costituzione, nel centro di San Ferdinando di Puglia, rendendo l’evento facilmente accessibile sia ai residenti che ai visitatori provenienti da altre località. Saranno allestiti stand espositivi ed aree tematiche per facilitare l’incontro tra produttori e consumatori.

GAETANO DALOISO