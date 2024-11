Presentazione del progetto “Work Out” Play District: nuove opportunità per i giovani del territorio

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Sabato 23 novembre 2024, alle ore 11, presso il Centro Sportivo Areté, in via Agostino Novella 10 a San Ferdinando di Puglia, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “WORK OUT” PLAY DISTRICT. L’iniziativa, finanziata nell’ambito dell’Avviso Pubblico relativo all’iniziativa “Spazi Civici di Comunità, cd. Play District”, è promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Sport e Salute.

Il progetto si propone di creare spazi civici innovativi e polifunzionali rivolti ai giovani di età compresa tra i 14 e i 34 anni, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili. L’obiettivo è promuovere il benessere e l’inclusione sociale attraverso attività sportive, extra-sportive e sociali. Le iniziative previste saranno completamente gratuite per i destinatari e si svilupperanno nell’arco di 24 mesi, a partire da gennaio 2025.

Le attività sportive includono calcio, danza sportiva, atletica leggera, allenamento funzionale, pallavolo, nuoto, aerobica e pilates. Sul fronte extra-sportivo e sociale, sono previsti laboratori di educazione alimentare, laboratori di cittadinanza attiva e legalità, oltre a percorsi di avviamento al lavoro.

L’iniziativa è guidata dall’A.S.D. FAIRPLAY D.B., capofila del progetto, affiliata al Csen e iscritta al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di Sport e Salute. Il progetto coinvolge diversi partner con sedi operative a San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Barletta. Per le attività sportive partecipano A.S.D. FAIRPLAY D.B., A.S.D. Virtus San Ferdinando e S.S.D. Magicabula. Per le attività extra-sportive e sociali collaborano l’Associazione Cecilia APS e l’Associazione Circolo Legambiente Margherita di Savoia.

Alla conferenza stampa interverranno: Francesco Toscano, Coordinatore Regionale Puglia di Sport e Salute; Livio Daniele Bruno, Presidente dell’A.S.D. FAIRPLAY D.B.; e i rappresentanti legali delle associazioni partner.

“WORK OUT” PLAY DISTRICT rappresenta un’importante opportunità per i giovani del territorio, offrendo loro strumenti per la crescita fisica, culturale e professionale. Si tratta di un intervento che mira a rafforzare il senso di comunità e a promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi a percorsi formativi e ricreativi di alta qualità. Un ringraziamento speciale va a tutte le realtà coinvolte e agli enti promotori per il loro impegno nel dare vita a questa iniziativa. La partecipazione alla conferenza stampa è aperta a tutti coloro che desiderano approfondire i dettagli del progetto.

Comunicato Stampa A.S.D. FAIRPLAY D.B.