Fratelli d’Italia, a San Ferdinando di Puglia l’ultimo congresso nella BAT: si rafforza il legame con il territorio

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Si terrà sabato 5 luglio, dalle ore 17 alle 22, presso la Sala Rossa del Centro Culturale Polivalente in piazza della Costituzione, il congresso cittadino di Fratelli d’Italia a San Ferdinando di Puglia, ultimo appuntamento congressuale in calendario per la provincia di Barletta-Andria-Trani.

Il comune ofantino, unico tra i dieci della BAT a non aver ancora celebrato il congresso tra gennaio e febbraio, ha posticipato l’appuntamento a causa delle recenti elezioni amministrative svoltesi nel mese di maggio.

A darne notizia è l’on. Francesco Ventola, europarlamentare e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, che sottolinea l’importanza dell’iniziativa per la vita politica locale: «Sarà un utile momento di confronto e discussione per la crescita e il consolidamento di Fratelli d’Italia a livello locale. L’obiettivo primario è quello di rafforzare il legame del partito con il territorio».

Il congresso si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione territoriale avviato dal partito di Giorgia Meloni e rappresenta un’occasione per definire nuove strategie, promuovere il radicamento e valorizzare la partecipazione degli iscritti alla vita democratica interna.

GAETANO DALOISO