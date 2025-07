“Margherita d’Oro”, il premio alle eccellenze pugliesi torna in piazza l’11 luglio

MARGHERITA DI SAVOIA - Si terrà venerdì 11 luglio in Piazza Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa l’edizione 2025 della “Margherita d’Oro”, premio alle eccellenze pugliesi ideato negli anni ’60 dall’avv. Giuseppe Di Lecce. L’evento, rilanciato dall’amministrazione comunale e diretto artisticamente dalla All In One Strategy, sarà condotto da Daniele Bossari e Barbara Foria, con la partecipazione di Iva Zanicchi, Chiara Galiazzo e altri ospiti di rilievo.

«Vogliamo celebrare i talenti del territorio - ha dichiarato il sindaco Lodispoto - ma anche riflettere su temi attuali come la pace e la lotta alla violenza di genere». In quest’ottica, è prevista la presenza del Centro Antiviolenza “Giulia e Rossella”.

L’iniziativa, giunta al quarto anno consecutivo, si conferma tra gli appuntamenti centrali dell’estate locale.

Redazione CorriereOfanto.it