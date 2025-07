Margherita di Savoia, mongolfiere in volo sulla salina per celebrare la Cipolla Bianca IGP

MARGHERITA DI SAVOIA - Mongolfiere in volo sui bacini del sale per celebrare la Cipolla Bianca di Margherita IGP. Lo spettacolo, che ha attirato migliaia di persone, si è svolto ieri nella salina più grande d’Europa durante la manifestazione “Cipolla in festa: tra cielo e terra”, organizzata dal Consorzio di tutela e valorizzazione della Cipolla Bianca di Margherita IGP, con il patrocinio della Regione Puglia e il supporto del Comune e della Pro Loco. (Video - Foto)

Dal 27 al 29 giugno, il programma ha offerto passeggiate in riva al mare con torce, convegni, esposizioni, laboratori per bambini e degustazioni, chiudendo con il volo delle mongolfiere del Balloon Team Italia. Suggestiva anche la performance finale: un flashmob in cui decine di persone vestite di bianco hanno rappresentato una cipolla gigante tra le saline. (Video)

«Siamo orgogliosi per il successo e la partecipazione - ha commentato il presidente del Consorzio, Giuseppe Castiglione -. Le mongolfiere sui bacini hanno incorniciato la magia di questa festa dedicata alla nostra eccellenza».

Redazione CorriereOfanto.it