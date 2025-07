Trinitapoli accoglie con entusiasmo il Calcio Foggia: al via la nuova stagione rossonera con Delio Rossi alla guida

TRINITAPOLI - Una giornata storica per il calcio rossonero e per l’intera comunità trinitapolese. Oggi, lo stadio comunale di Via del Mare ha ospitato la conferenza stampa di presentazione ufficiale del Calcio Foggia 1920, che parteciperà al prossimo campionato di Serie C, e del nuovo allenatore Delio Rossi. Un appuntamento che segna l’inizio di una nuova e ambiziosa fase per il club e rinsalda il legame con un territorio pronto ad offrire passione, ospitalità e strutture adeguate. (Video - Foto)

Alla conferenza hanno preso parte i vertici societari: Vincenzo Vito Chionna, amministratore giudiziario; Michele Bitetto, amministratore e legale rappresentante; Nicola Canonico, socio unico della società controllante CN Holding. Con loro l’allenatore Delio Rossi, tecnico di lunga esperienza e figura simbolo di un nuovo progetto di rilancio.

Accanto alla società, le istituzioni locali hanno voluto testimoniare il proprio sostegno: il sindaco Francesco di Feo, la presidente del Consiglio comunale Loredana Lionetti, gli assessori Giovanni Landriscina, Luigi Di Leo e Tonia Iodice, insieme ai consiglieri comunali Pietro De Angelis, Anna Colia e Carmen Clemente.

Nel suo intervento, il sindaco di Feo ha espresso entusiasmo per l’intesa raggiunta con la società rossonera, dichiarando che «è stato un colpo di fulmine, da quando ci siamo incontrati abbiamo immediatamente trovato l’accordo con Nicola Canonico. Trinitapoli è una città con una forte passione per il Foggia e per il calcio in generale. Mettere a disposizione il nostro stadio ad una squadra e ad una società così importante rappresenta un grande onore e un’opportunità di crescita per tutta la comunità. Sono sicuro che la società si troverà bene qui e avrà tutte le condizioni per iniziare una stagione calcistica alla grande. Grazie, Presidente Canonico, per aver scelto Trinitapoli come partner di questa avventura».

Parole di gratitudine sono arrivate anche dal patron Nicola Canonico, che ha sottolineato il clima positivo e la disponibilità incontrata, affermando: «Ringrazio di cuore l’Amministrazione Comunale per la piena disponibilità dell’impianto sportivo alla squadra del Foggia Calcio. Ringrazio il gestore, persona squisita, per il calore che stiamo ricevendo fin dal primo giorno. Ci sentiamo a casa perché il calore e l’affetto con cui siamo stati ospitati sono veramente eccezionali. Grazie a tutti, e ci aggiorneremo per alcune iniziative che prenderemo insieme con l’Amministrazione comunale».

Durante l’incontro, Delio Rossi - alla sua terza esperienza alla guida del Foggia - ha parlato con schiettezza delle sfide che attendono la squadra: «Dobbiamo ricostruire tutto. Al momento abbiamo pochi giocatori a disposizione…». Un progetto da far crescere con pazienza, competenza e spirito di squadra, con l’apporto di giovani e profili d’esperienza.

L’evento si colloca all’interno di un percorso di collaborazione e valorizzazione del territorio, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra la squadra, i tifosi e la comunità locale, promuovendo entusiasmo, partecipazione e senso di appartenenza attraverso il calcio.

Redazione CorriereOfanto.it

Il nostro saluto al Calcio Foggia

Come Corriere dell’Ofanto, testata radicata nel Tavoliere Meridionale e da sempre vicina ai colori rossoneri, accogliamo con emozione il ritorno del Calcio Foggia 1920 nella nostra terra.

Per noi non è solo una presenza sportiva, ma un legame profondo, nato da bambini, quando con i nostri genitori partivamo verso lo Zaccheria, e tramandato ancora oggi con lo stesso amore di allora. Una passione che si trasmette, si condivide, si vive.

Vedere la maglia rossonera sul prato dello stadio comunale di Trinitapoli ci riempie d’orgoglio e ci fa sentire parte di un percorso che unisce sport, comunità e territorio.

Alla società, allo staff, ai giocatori e ai tifosi auguriamo una stagione intensa e coraggiosa. Vi sosterremo con il cuore, perché essere rossoneri - anche da queste parti - è, prima di tutto, una forma d’amore.

Redazione CorriereOfanto.it