Convocato il Consiglio comunale di Margherita di Savoia: sei punti all’ordine del giorno

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato convocato il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione per il giorno 28 luglio 2025 alle ore 17.30 e in seconda convocazione per il giorno 30 luglio 2025 alle ore 16.00 presso la Sala Consiliare del Palazzo di Città per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco. Interrogazioni e interpellanze.

2. Cooperativa Sociale dell’Infanzia “Albero Azzurro”. Approvazione convenzione.

3. Variazione al Bilancio di Previsione 2025/2027 ai sensi dell’art. 175 comma 2 del D.Lgs 267/2000.

4. Riconoscimento e legittimità fattispecie Debiti Fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) TUEL.

5. Art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio e presa d’atto del permanere degli equilibri.

6. Regolamento del procedimento amministrativo per le autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico ed esposizioni pubblicitarie. Approvazione modifiche ed integrazioni.

La seduta sarà trasmessa come di consueto in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Margherita di Savoia.

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO