Trinitapoli, una serata di impegno civile: istituzioni, forze dell’ordine e testimonianze per educare alla sicurezza stradale

TRINITAPOLI - Si è svolto nella serata di venerdì 25 luglio, presso il Parco Europa di Trinitapoli, un importante evento dedicato alla sicurezza stradale, promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del cartellone “Estate 2025”. Un’occasione di riflessione e sensibilizzazione che ha coinvolto cittadini, giovani, rappresentanti delle forze dell’ordine e familiari delle vittime della strada.

Organizzata dall’Assessorato alla Cultura e agli Eventi, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza rispetto ai pericoli della strada e all’importanza del rispetto del Codice stradale, con un’attenzione particolare rivolta alle nuove generazioni.

Il sindaco Francesco di Feo, intervenuto insieme all’intera Giunta comunale, ha sottolineato la volontà dell’Amministrazione di trasformare questo momento in un messaggio di responsabilità civica: «Abbiamo voluto inserire questo appuntamento nel programma estivo perché crediamo che accanto al divertimento ci debba essere spazio per la riflessione. La vita è unica e preziosa: basta un attimo di distrazione per perdere tutto. È nostro dovere trasmettere messaggi chiari, soprattutto ai giovani, affinché rispettino le regole e si prendano cura della propria vita e di quella degli altri».

Accorato e intenso l’intervento dell’assessore alla Cultura, Giovanni Landriscina, che ha definito l’educazione alla sicurezza stradale «un atto di cultura e civiltà», indispensabile per prevenire tragedie che spesso colpiscono i più giovani.

A rendere particolarmente toccante la serata è stata la testimonianza di Ferdinando Giannini, vittima del dovere, che ha condiviso la propria esperienza personale come sopravvissuto a un grave incidente stradale, lanciando un appello al rispetto delle regole e alla responsabilità individuale.

Commoventi anche le parole dei familiari delle vittime locali: le famiglie Tango, Ciciriello e Clemente hanno portato la loro testimonianza, trasformando il dolore in un messaggio di speranza e impegno per il futuro.

Presenti all’evento il comandante della Polizia Stradale BAT, dott. Giovanni Di Candia, il dirigente del Commissariato di Canosa di Puglia, dott. Andrea Ferrario, la comandante della Polizia Locale di Trinitapoli, dott.ssa Giuliana Veneziano, insieme agli agenti della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri. Tutti hanno evidenziato il valore della sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadinanza per costruire comunità più sicure.

La serata si è conclusa con un momento di raccoglimento in memoria di quanti hanno perso la vita sulle strade di Trinitapoli, rinnovando l’impegno collettivo per promuovere una cultura del rispetto, della prevenzione e della responsabilità condivisa.

Redazione CorriereOfanto.it