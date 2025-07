A San Ferdinando di Puglia il teatro incontra l’attualità: in scena “Lisistrata”, commedia brillante tra ironia, musica e un messaggio universale di pace

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Domenica 27 luglio, alle ore 20.30, Piazza Giovanni Paolo II ospiterà un nuovo appuntamento della rassegna teatrale promossa dall’Amministrazione comunale, con il convinto sostegno dell’Assessora alla Cultura, Maria Riccarda Scaringi. In scena “Lisistrata - Fate l’amore, non fate la guerra!”, ultima produzione della compagnia Il Carro dei Comici, per la regia di Rosa Tarantino.

La manifestazione, pensata per un pubblico eterogeneo di ragazzi e adulti, ha già raccolto una partecipazione significativa, coinvolgendo spettatori anche dai comuni limitrofi di Trinitapoli e Margherita di Savoia. Il cartellone si arricchisce dunque di una nuova tappa all’insegna del teatro di qualità, capace di coniugare intrattenimento e riflessione.

Ispirata alla celebre commedia di Aristofane, l’opera viene trasportata tra gli anni ’60 e ’70, in un’epoca densa di fermenti culturali e battaglie ideologiche. Sullo sfondo di quell’atmosfera hippy, tra costumi sgargianti e arrangiamenti musicali di celebri hits, si consuma il più singolare degli scioperi: quello del sesso, proposto dalla protagonista Lisistrata, il cui nome - come ricorda la regista - significa “colei che scioglie gli eserciti”. Un’azione simbolica e provocatoria, che spinge uomini e donne a interrogarsi sulle ragioni della guerra e sull’urgenza della pace.

Lo spettacolo, vivace e coinvolgente, veicola un messaggio sempre attuale - “Fate l’amore, non fate la guerra” - utilizzando il linguaggio diretto e ironico del teatro comico, senza rinunciare alla profondità del testo originale. «Il teatro - afferma l’assessora Scaringi - deve essere accattivante e, allo stesso tempo, indurre alla riflessione e alla lettura. Per tutto questo ci vogliono preparazione, studio e amore per il proprio mestiere». Un omaggio, dunque, al valore educativo e culturale della scena, e alla professionalità degli attori coinvolti.

Nel cast, interamente pugliese, figurano: Rosa Tarantino, Mariella Parlato, Francesco Tammacco, Pantaleo Annese, Michela Diviccaro, Isabella Ragno, Marco Sallustio, Annalisa Rizzitelli, Aurora Piumelli, Giovanna Guarino e Vincenzo Monteroni.

L’ingresso è gratuito. Un’occasione imperdibile per lasciarsi coinvolgere dal teatro che diverte, fa pensare e continua a parlare al presente.

Redazione CorriereOfanto.it