“In un modo o nell’altro”: online la terza puntata del podcast di Antonia Giannella dedicata alle storie di ritorno e resistenza nel Sud Italia

TRINITAPOLI - È online la terza puntata di "In un modo o nell'altro", il podcast ideato dall’Avvocatessa Antonia Giannella. Intitolato "Storie di chi resta", questo nuovo episodio ospita Lorella Labianca, giovane imprenditrice di Trinitapoli, e rappresenta un’occasione per riflettere sulle esperienze di tanti giovani pugliesi che scelgono - o sono costretti - a formarsi e lavorare lontano dalla propria terra. (Video)

Attraverso un dialogo autentico e spontaneo, il podcast affronta il tema del restare, del reinventarsi e del credere nel valore delle proprie radici. Come spiega l’Avvocatessa Giannella, l’obiettivo dell’episodio è proprio quello di offrire uno spunto di riflessione a chi ha lasciato il Sud, in particolare a quei giovani che, proprio in questo momento, potrebbero aver bisogno di una motivazione per pensare ad un ritorno.

"Questo è uno spazio aperto a tutti", afferma l’ideatrice del progetto, che rivolge un invito a chiunque - giovani e meno giovani - voglia condividere la propria esperienza legata al Mezzogiorno. "Dobbiamo unire le forze per superare la retorica di un Sud privo di opportunità e incapace di accogliere i suoi giovani. Le storie come quella di Lorella dimostrano che, con impegno e una sinergia reale tra le parti sociali, il nostro territorio può rimettersi in cammino e diventare competitivo."

“In un modo o nell'altro” si conferma così un contenitore di voci e testimonianze, capace di offrire una narrazione diversa e costruttiva del Sud, lontana dai luoghi comuni e vicina alla realtà di chi ogni giorno sceglie di credere nella propria terra.

GAETANO DALOISO