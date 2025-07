Trinitapoli, completato il rifacimento della SP 13 delle Saline: la Provincia BAT interviene per migliorare viabilità e sicurezza stradale

TRINITAPOLI - L’Amministrazione comunale di Trinitapoli ringrazia ufficialmente il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto, per il tempestivo intervento di manutenzione straordinaria sulla Strada Provinciale 13 delle Saline.

A seguito della chiusura della SP 41 per Zapponeta, che ha causato un sensibile incremento del traffico lungo l’arteria Trinitapoli-Mare, il sindaco Francesco di Feo aveva sollecitato un intervento urgente per ripristinare condizioni di sicurezza e decoro stradale. La Provincia ha accolto l’istanza, avviando e completando i lavori di rifacimento del manto stradale, comprensivi della nuova segnaletica orizzontale.

“Ringrazio il presidente Lodispoto per aver ascoltato le nostre esigenze e per aver garantito un intervento fondamentale per la viabilità locale”, ha dichiarato il primo cittadino. “Un segnale concreto di attenzione al territorio e alla sicurezza dei cittadini”.

L’Amministrazione comunale conferma la piena collaborazione con l’ente provinciale per ulteriori interventi a beneficio della comunità.

GAETANO DALOISO