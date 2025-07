L’estate musicale dell’Associazione Venus: tributi d’autore, sinfonie e contaminazioni di qualità. È Francesco Daloiso il vero “direttore d’orchestra” dell’estate 2025

MARGHERITA DI SAVOIA - Un’estate all’insegna dell’eccellenza musicale, tra raffinate reinterpretazioni orchestrali e omaggi ai grandi protagonisti della canzone italiana. È la proposta dell’Associazione Musicale Venus, che con la terza edizione della rassegna “The Sound of Salt Crystals” firma un cartellone ricco di emozioni, qualità e bellezza, in programma tra luglio e agosto 2025.

Nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso eventi culturali di livello, l’Associazione guidata dal chitarrista e direttore artistico Francesco Daloiso continua a distinguersi per la capacità di fondere tradizione sinfonica e innovazione pop, restituendo al pubblico esperienze immersive dove musica, scenografia e interpretazione si fondono in un racconto unico.

Il programma si apre sabato 19 luglio all’Anfiteatro Comunale “Giuseppe Piazzolla” di Margherita di Savoia con “C’era una volta - Ennio Morricone”, un tributo inedito che propone ventidue brani tra i meno noti del celebre compositore. Sul palco, la Venus Symphony Orchestra diretta dal M° Ferdinando Dascoli, il Coro Dilecta Musica di Bari guidato da Vincenzo Damiani, e due soliste d’eccezione: il soprano Ripalta Bufo e il mezzosoprano Lucia Mastromarino. Un viaggio sonoro nel cinema e nella memoria, tra suggestioni visive e potenza evocativa della musica di Morricone.

L’11 agosto, sempre a Margherita di Savoia, sarà la volta di “Come è profondo il mare - Ciao Lucio”, spettacolo dedicato a Lucio Dalla. A firmare l’omaggio è il cantante Valentino Aquilano con la sua band, in un percorso emozionale tra le pagine più amate del repertorio dalliano, dal lirismo poetico all’ironia surreale, in perfetto equilibrio tra intensità e leggerezza.

Il 16 agosto il palco si trasforma per accogliere la potenza del rock sinfonico con il progetto “Deep Purple Symphony”: la formazione Purple Storm, in collaborazione con l’ensemble d’archi Venus, reinterpreta i brani storici dei Deep Purple in chiave orchestrale. Un connubio potente tra energia elettrica e raffinatezza classica, che farà vibrare l’arena sotto il segno dell’innovazione musicale.

Gran finale il 23 agosto al Teatro Mediterraneo di Bisceglie con “In direzione ostinata e contraria - Sidùn”, tributo a Fabrizio De André. Una produzione intensa e rispettosa che porta sul palco un viaggio nei testi e nella musica del cantautore genovese, capace come pochi di raccontare le storie degli ultimi e le contraddizioni del mondo. A dare voce e corpo allo spettacolo, Filippo Nigro, con un ensemble formato da Nura Spinazzola, Bartolomeo Telesca, Andrea Di Tolla, Michele Perrone, Fabio Macchia, Edmondo Ragone e Roberto Schiavone.

«La nostra è una musica che si guarda e si sente - sottolinea il direttore artistico Francesco Daloiso -. Vogliamo offrire un’esperienza completa, capace di coinvolgere l’ascolto, la visione e l’immaginazione, in un contesto che unisce arte, emozione e identità territoriale».

La rassegna è realizzata con il patrocinio dei Comuni di Margherita di Savoia e Bisceglie, in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica “Fondazione Curci” e diverse realtà culturali del territorio.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00, con ingresso su prenotazione. Per informazioni e aggiornamenti: 379.1621640 - 331.3680142, www.associazionemusicalevenus.it.

Redazione CorriereOfanto.it