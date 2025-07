Il prof. Giuseppe Acquafredda confermato fiduciario del CONI per Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia

TRINITAPOLI - Il sindaco Francesco di Feo, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso le più sincere congratulazioni al professor Giuseppe Acquafredda per la riconferma alla carica di fiduciario comunale del CONI BAT per le città di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, incarico che ricoprirà per il periodo 2025-2029.

La nomina, ufficialmente comunicata dal delegato provinciale del CONI, Antonio Rutigliano, rappresenta un importante attestato di stima e fiducia nei confronti del prof. Acquafredda, da anni punto di riferimento nel panorama sportivo locale per dedizione, esperienza e capacità organizzativa.

Il ruolo di fiduciario comunale, come previsto dall’articolo 17 dello Statuto del CONI e dal Regolamento delle strutture territoriali, approvato con deliberazione del Consiglio nazionale n. 1465 del 22 maggio 2012, prevede la rappresentanza del CONI a livello locale e il mantenimento dei rapporti con le associazioni sportive, le federazioni, le discipline associate e gli enti di promozione sportiva presenti sul territorio.

Nel dettaglio, al prof. Acquafredda sarà affidata la promozione della pratica sportiva, la valorizzazione degli impianti esistenti e la collaborazione con l’amministrazione comunale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del CONI Puglia. Tra i suoi compiti anche l’organizzazione di incontri con società e dirigenti sportivi locali per raccogliere proposte, esigenze e suggerimenti utili allo sviluppo armonico dello sport cittadino.

«Siamo certi - ha dichiarato il sindaco Francesco di Feo - che l’esperienza e la passione del prof. Acquafredda continueranno a rappresentare un valore aggiunto per la nostra comunità. La sua riconferma è un segnale importante per lo sport locale, che potrà contare su una figura autorevole e attenta alle esigenze del territorio.»

L’amministrazione comunale di Trinitapoli auspica una collaborazione proficua e continuativa con il prof. Acquafredda, nella convinzione che il suo impegno contribuirà a promuovere i valori dello sport come strumenti di crescita, inclusione e coesione sociale.

A lui, da parte del sindaco Francesco di Feo e dell’intera Giunta comunale, i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo mandato.

