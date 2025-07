Danze Latine, Pietro Lamonaca e Rebecca Sorice trionfano ai Campionati Italiani. Le congratulazioni del sindaco Di Feo e dell’Amministrazione comunale

TRINITAPOLI - La Città celebra con orgoglio il prestigioso traguardo raggiunto dal giovane concittadino Pietro Lamonaca e dalla compagna di gara Rebecca Sorice, originaria di Ruvo di Puglia, che il 10 luglio 2025 hanno conquistato il titolo di Campioni Italiani di Categoria nelle Danze Latine, durante i Campionati Italiani FIDeSM tenutisi alla Fiera di Rimini, la più importante manifestazione nazionale riconosciuta dal CONI.

La coppia si è distinta nella categoria 19/34 anni classe A1, la più alta a livello nazionale, superando 32 coppie provenienti da tutta Italia. Dopo quattro round eliminatori ad altissima intensità, Lamonaca e Sorice si sono aggiudicati la vittoria con un verdetto quasi unanime da parte della giuria, ottenendo anche l’accesso alla massima categoria internazionale, la 19/34 AS.

Un successo condiviso e meritato, frutto di anni di studio, disciplina e dedizione. Fondamentale, lungo il loro percorso, il sostegno delle rispettive famiglie e la guida tecnica dei maestri Francesco Cuocci, Marco Cuocci e Amalia Genchi, punti di riferimento nel panorama della danza sportiva.

La soddisfazione per questo importante traguardo si somma ad un altro risultato degno di nota: il 9 luglio scorso, la scuola ASD Latin Way ha visto protagonisti anche Giuseppe Russo e Martina Pignataro, finalisti nella categoria 14/15 anni classe B2. Dopo tre round eliminatori, anche loro hanno ottenuto il passaggio alla categoria superiore, confermando l’elevata qualità formativa dell’associazione.

A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, il sindaco Francesco di Feo ha espresso le sue congratulazioni a tutti gli atleti coinvolti: «Siamo orgogliosi di vedere i nostri giovani emergere e affermarsi in contesti nazionali, portando con sé i valori della passione, dell’impegno e della tenacia. Il successo di Pietro Lamonaca, insieme a Rebecca Sorice, è motivo di grande soddisfazione per la nostra comunità e stimolo per tanti altri giovani talenti.»

GAETANO DALOISO