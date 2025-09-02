West Nile, primo caso nella BAT: il sindaco Lamacchia rassicura e dispone disinfestazioni straordinarie, con particolare attenzione alle scuole

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Con un videomessaggio diffuso il 2 settembre, il sindaco Michele Lamacchia ha informato la cittadinanza della presenza di un caso di virus West Nile, riscontrato in una donna residente ad Andria e impiegata a Barletta. (Video)

Il virus West Nile è un’infezione trasmessa principalmente dalle zanzare. Nella maggior parte dei casi gli individui colpiti non manifestano sintomi, mentre in alcune situazioni possono comparire febbre, malessere generale e, più raramente, complicazioni neurologiche. La prevenzione resta dunque lo strumento principale per contenere la diffusione.

«Abbiamo ricevuto notizia ieri sera - ha spiegato il sindaco - e, come previsto dalle norme ministeriali, è stato immediatamente disposto un potenziamento delle attività di disinfestazione per ridurre la presenza di zanzare.

Già nella notte tra l’1 e il 2 settembre è stato effettuato un intervento antizanzare e antilarvale su tutto il territorio comunale, a cura della ditta che gestisce il servizio rifiuti. Un secondo trattamento è programmato entro la settimana, mentre una disinfestazione straordinaria interesserà tutte le scuole due giorni prima della riapertura, al fine di garantire ambienti sicuri per studenti e personale.

Il sindaco ha inoltre richiamato alcune semplici misure di prevenzione indicate dai medici: eliminare l’acqua stagnante da sottovasi e contenitori, mantenere puliti gli spazi esterni, evitare nelle ore serali le aree maggiormente esposte alla presenza di zanzare e utilizzare repellenti cutanei.

Sulla condizione della donna risultata positiva, Lamacchia ha rassicurato la comunità: «La signora sta bene e non è in pericolo. L’attivazione delle misure straordinarie serve esclusivamente a prevenire ulteriori casi e a tutelare la salute dei cittadini».

L’amministrazione comunale continuerà a monitorare attentamente la situazione, garantendo costante aggiornamento alla cittadinanza e invitando tutti a collaborare nell’adottare comportamenti utili a ridurre i rischi di contagio.

GAETANO DALOISO