Festa del papà, l’omaggio dei Carabinieri della BAT al ruolo paterno tra servizio e famiglia

TRANI - In occasione delle celebrazioni dedicate alla figura paterna, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani, rende omaggio al ruolo del papà, custode di valori fondamentali quali senso di responsabilità e dedizione.
Essere padre e Carabiniere significa incarnare quotidianamente un duplice impegno: servire la comunità e al contempo essere punto di riferimento affettivo per la propria famiglia.
I papà in uniforme rappresentano un esempio concreto di equilibrio tra vita professionale e personale, testimoniando come il coraggio e la sensibilità possano convivere.
Nel loro servizio quotidiano, spesso svolto in contesti complessi e lontano da casa, portano con sé i valori della famiglia che diventano forza e motivazione.
A loro va il ringraziamento per l’impegno costante e per l’esempio positivo che offrono alle nuove generazioni.
Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani