Menu

Info Corriere

___________
  • Barra nera

Blog post

Lavori per il miglioramento del servizio idrico: possibili disagi nell’abitato di Trinitapoli

BARI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Trinitapoli. I lavori di manutenzione straordinaria riguardano interventi di sostituzione di opere acquedottistiche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica i giorni 23 e 24 marzo 2026 sull’intero abitato.

La sospensione avrà la durata di 22 ore, a partire dalle ore 22:00 del 23 marzo 2026, con ripristino alle ore 20:00 del 24 marzo 2026.

Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Per informazioni:
• numero verde 800.735.735
www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)
• X, account @AcquedottoP

Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “MyAqpAggiorna”.

Comunicato stampa Acquedotto Pugliese

Trinitapoli Acquedotto Pugliese Manutenzione straordinaria AQP Interventi idrici Razionalizzare i consumi Sospensione servizio