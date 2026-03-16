Lavori per il miglioramento del servizio idrico: possibili disagi nell’abitato di Trinitapoli

BARI - Acquedotto Pugliese sta effettuando interventi per il miglioramento del servizio idrico nell’abitato di Trinitapoli. I lavori di manutenzione straordinaria riguardano interventi di sostituzione di opere acquedottistiche.
Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessario sospendere temporaneamente la normale erogazione idrica i giorni 23 e 24 marzo 2026 sull’intero abitato.
La sospensione avrà la durata di 22 ore, a partire dalle ore 22:00 del 23 marzo 2026, con ripristino alle ore 20:00 del 24 marzo 2026.
Disagi saranno avvertiti negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.
Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti dell’area interessata di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dall’interruzione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.
Per informazioni:
• numero verde 800.735.735
• www.aqp.it (sezione “Che acqua fa? Lavori sulla rete”)
• X, account @AcquedottoP
Acquedotto Pugliese, inoltre, offre ai cittadini la possibilità di ricevere direttamente e gratuitamente, in tempo reale, al proprio indirizzo di posta elettronica, le informazioni relative alle sospensioni del servizio, aderendo al servizio di newsletter “MyAqpAggiorna”.
Comunicato stampa Acquedotto Pugliese