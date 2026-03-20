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Canosa di Puglia, il Punto Facile Digitale resta attivo: supporto concreto ai cittadini per l’accesso ai servizi online

CANOSA DI PUGLIA - Prosegue l’attività del Punto Facile Digitale in piazza Vittorio Veneto. L’Assessorato alla Cultura rende noto che il servizio è stato prorogato fino al 30 giugno, confermando un presidio operativo dedicato all’inclusione e all’alfabetizzazione digitale.

Il Punto Facile nasce con l’obiettivo di accompagnare i cittadini nell’utilizzo degli strumenti tecnologici e facilitare l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Tra le principali attività disponibili rientrano l’assistenza per l’attivazione e l’utilizzo dello SPID e il supporto per accedere a piattaforme come INPS e Agenzia delle Entrate.

Gli operatori forniscono inoltre indicazioni pratiche sull’uso dell’App IO e degli strumenti digitali più diffusi nella vita quotidiana, affiancando l’utenza anche nella gestione della posta elettronica e delle comunicazioni online.

Il servizio comprende attività di orientamento all’utilizzo di smartphone, tablet e computer, oltre a interventi mirati sulla navigazione sicura e sulla tutela dei dati personali. È previsto anche il supporto nella compilazione di moduli e pratiche online, con l’obiettivo di ridurre le difficoltà legate all’accesso ai servizi digitali.

All’interno della struttura vengono organizzati momenti di formazione di base per migliorare le competenze digitali. L’iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione alle fasce meno abituate all’uso delle tecnologie.

Per restare aggiornati su giorni, orari e presenza degli operatori, il Comune invita a consultare le pagine social ufficiali. Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, resta comunque attivo il servizio anche in modalità online.

GAETANO DALOISO

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