Montaruli (CasAmbulanti): “Quanto costa partecipare alla festa patronale del SS. Salvatore? Il sindaco Lodispoto chiarisca i termini della questione. Non è tempo di speculazioni”

ANDRIA - Ripartono le feste patronali e pare che l’ansia di ripartire non fosse solo per gli ambulanti che hanno patito per ben due lunghi anni le conseguenze della pandemia.

La questione assume alcuni aspetti molto delicati e a chiarire la situazione è il presidente CasAmbulanti - Coordinatore Settore Fieristi Puglia, Savino Montaruli, che dichiara: “A parte le vessazioni dei comuni che, senza pietà, stanno richiedendo il pagamento di oneri, diritti di segreteria ed altre somme a vario titolo; oltre alle marche da bollo richieste, anche a causa dell’attivazione del nuovo Portale per la presentazione delle domande, quindi altri costi anche per gli oneri dei consulenti; oltre alla novità mal interpretata dai comuni che stanno vanificando l’essenza del nuovo Canone Unico Patrimoniale trasformandolo in un salasso, pare che anche altre gabelle si abbattano sugli ambulanti fieristi.

A tal proposito, anche per evitare che le feste patronali si trasformino in business di lobby e gli eccessivi costi rappresentino un deterrente per gli ambulanti che potrebbero decidere di non frequentare le manifestazioni lasciando spazio a speculazioni e propaganda di bassa lega, chiediamo al Comune di Margherita di Savoia di precisare con esattezza e senza alcun equivoco o fraintendimento quali oneri restano a carico di coloro che hanno regolarmente presentato istanza di partecipazione alla Festa Patronale del SS. Salvatore del 5-6-7 agosto 2022. Oltre agli oneri già sostenuti e al pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l’occupazione del suolo pubblico, esiste qualche altro tariffario? Qualche altro obolo? Il sindaco Bernardo Lodispoto e il dirigente Suap di Margherita di Savoia diano le risposte attese dalla Categoria. Patti chiari, amicizia lunghissima”, ha concluso Montaruli di CasAmbulanti.

Area Comunicazione CasAmbulanti