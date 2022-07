JOVA BEACH PARTY 2022, si parte con l’allestimento del villaggio

BARLETTA - Iniziano le grandi manovre per l’atteso arrivo del JOVA BEACH PARTY 2022, le due giornate di spettacolo che si terranno a Barletta sulla spiaggia libera della Litoranea di Ponente il 30 e 31 luglio prossimi.

Il Dirigente del Settore Servizi di vigilanza - Ufficio Traffico, Col. Savino Filannino, ha firmato una Ordinanza al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni necessarie all’allestimento del villaggio in cui si terrà la manifestazione.

Pertanto, dalle ore 06.00 di venerdì 22 luglio fino alle ore 24,00 di mercoledì 3 agosto prossimo viene istituito il divieto di sosta con rimozione, per tutte le categorie di veicoli eccetto quelli a servizio dell’organizzazione, sulla strada delle Salinelle (da ultimo lotto della litoranea di Ponente presso Lido Massawa per 600 metri in direzione Fiumara sul lato mare) e su ambo i lati della carreggiata della litoranea, inclusa la controstrada, nel tratto compreso tra il Lido Mennea e la strada delle Salinelle.

Sulle medesime strade è istituito il divieto di transito.

Viene disposto, inoltre, il divieto di accesso nell’Area n°8 di fronte al Lido Mennea in quanto destinata allo stazionamento dei mezzi dell’organizzazione in arrivo e partenza.

Dalla strada “Pantaniello”, di fatto, non si potrà più accedere alla strada delle Salinelle.

Si è ritenuto necessario adottare tali provvedimenti per permettere ai TIR e ai mezzi sovradimensionati di avere uno spazio di manovra ampio e sicuro.

A proposito di sicurezza, ai numerosi runner che quotidianamente frequentano la zona interessata si consiglia di modificare i percorsi di allenamento.

Comunicato Stampa Comune di Barletta