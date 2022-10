RSU Atisale: “Siamo in grado di tutelare i lavoratori e comprendere le prospettive aziendali. La Politica giochi altrove la partita elettorale”

MARGHERITA DI SAVOIA - «La Rappresentanza Sindacale dello Stabilimento Atisale di Margherita di Savoia osserva con attenzione quanto da più giorni viene pubblicato su varie testate giornalistiche, nonché sui vari social circa la triste vicenda dei licenziamenti dei tre lavoratori adibiti al sito produttivo.

Abbiamo letto, tra l’altro, quanto è stato pubblicato sulla Gazzetta della BAT del 10 ottobre scorso in cui si preannuncia, con un titolo altisonante, una discesa in campo della POLITICA a favore di una supposta tutela degli interessi dei lavoratori di Atisale SpA.

Dobbiamo quindi constatare come tutto ciò ancora una volta rappresenti il “classico” e ripetitivo teatrino di alcuni politicanti che per questione di promozione della propria immagine e per evitare che la “cittadinanza” si dimentichi di loro, sfruttano e speculano sulle vicende lavorative di tre lavoratori.

Ma davvero alla “POLITICA” interessa il futuro dei lavoratori della Salina?

Oppure alla “POLITICA” interessa “acquisire punti” per meglio affrontare il prossimo appuntamento elettorale che si terrà nel Comune di Margherita di Savoia?

Vogliamo ricordare a questi politicanti che la RSU della Salina ha affrontato nel passato periodi bui e difficili in cui l’Azienda ha rischiato seriamente di chiudere definitivamente e di lasciare a casa più di cento dipendenti!

Ma la stessa RSU, anche in quei periodi è riuscita a tutelare i livelli occupazionali collettivi e ad ottenete garanzie di sviluppo e di attuazione di investimenti.

Pertanto questa RSU chiede fermamente e con orgoglio alla “POLITICA” di trovare altro CAMPO in cui scendere e giocare la propria partita elettorale, lasciando fuori la Salina. Questa RSU conosce perfettamente le dinamiche produttive ed occupazionali del sito di Margherita ed è assolutamente in grado di tutelare i lavoratori e di comprendere quali siano le prospettive aziendali.

Ancora una volta, la “POLITICA” scenda in campo dove vuole ma non nella Salina.»

RSU ATISALE MARGHERITA DI SAVOIA