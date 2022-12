Camporeale: “Un’ulteriore stabilizzazione per potenziare l’efficienza comunale”

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Un altro passo importante per dotare il Comune del personale necessario per essere operativi e rapidi nelle risposte al cittadino». La sindaca Arianna Camporeale commenta così il contratto di stabilizzazione che è stato firmato lunedì dall’istruttrice amministrativa, Elisabetta Greco, proveniente dall’Ambito Tavoliere Meridionale del Piano sociale di Zona.

A luglio, le tre stabilizzazioni di assistenti sociali dal Piano sociale di Zona, più altre tre assunzioni a settembre a scorrere dalla graduatoria di San Nicandro Garganico, ulteriori tre con risorse del Piano Povertà ed il Fondo di Solidarietà comunale. Poi, le progressioni verticali per personale interno, per garantire due professionalità al settore amministrativo. A questi si aggiunge l’inserimento di un dirigente per i Lavori Pubblici, settore sguarnito dalla scorsa estate. E inoltre, due istruttori amministrativi all’ufficio Entrate ed alle Attività produttive.

Dopo aver partecipato a tutti i bandi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ora il conferimento di incarichi professionali di 36 mesi nell’area tecnica e della rendicontazione ne garantirà gli adempimenti fino alla realizzazione dei progetti, in linea con l’attuazione del programma elettorale.

«Come annunciato - commenta soddisfatta la sindaca -, entro la fine dell’anno abbiamo stabilizzato un’ulteriore figura per l’Ambito sociale, che potenzieremo anche con risorse del Piano Povertà. Serviva rimettere in moto la macchina comunale e lo stiamo facendo in pochi mesi con realismo e programmazione nell’interesse della città».

Comunicato Stampa