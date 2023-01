Comune di San Ferdinando di Puglia, incrementati gli orari di apertura al pubblico per l’erogazione dei servizi principali

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - «Abbiamo rivisto ed ampliato gli orari di apertura al pubblico degli sportelli comunali, per consentire un migliore e necessario accesso ai servizi per i nostri cittadini». Così la sindaca Arianna Camporeale spiega il nuovo calendario comunale in vigore da ieri fino al prossimo 30 giugno, consentito, «grazie alle implementazioni di organico che stiamo realizzando in questi primi mesi di amministrazione».

Ufficio Protocollo che la mattina chiuderà alle ore 12 e non più alle ore 11.30, ma anche Ufficio Tributi che aprirà un pomeriggio in più incrementando di mezz'ora il vecchio turno pomeridiano: fino alle ore 18 ogni martedì e giovedì, in attesa dell'esternalizzazione completa del servizio. Non manca un prolungamento di apertura mattutina anche per Servizi sociali e Pubblica Istruzione, che ora chiuderanno alle ore 12 del lunedì, del mercoledì e del venerdì, mentre martedì mattina e pomeriggio l'accesso allo sportello sociale sarà libero. Anche la Polizia locale riceverà mezz'ora nelle mattine dei giorni lavorativi. Per consulenze di professionisti, su prenotazione, la finestra disponibile è quella del venerdì mattina.

«Era una promessa della campagna elettorale e la stiamo attuando - spiega la sindaca -: con le nuove assunzioni e stabilizzazioni dei dipendenti comunali, stiamo efficientando il lavoro degli uffici, per meglio rispondere alle crescenti esigenze dei cittadini».

Comunicato Stampa