Nuovo veicolo per la squadra manutenzione. Il sindaco Lodispoto: «Dopo dieci anni abbiamo ricostituito un servizio essenziale»

MARGHERITA DI SAVOIA - È stato consegnato questa mattina nelle mani del Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto, del responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale arch. Pier Paolo Camporeale e del Comandante della Polizia Locale f.f. Commissario Capo Sabino Riontino il nuovo veicolo a disposizione del Servizio Manutenzione e Viabilità del Comune.

L’acquisto del mezzo era stato programmato dall’amministrazione Lodispoto in vista del potenziamento del servizio e si è reso necessario per far fronte alle crescenti esigenze da parte dell’ente locale di procedere alla sistemazione di beni ed aree di proprietà comunale.

«Dopo dieci anni - commenta con soddisfazione il Sindaco Lodispoto - possiamo dire di aver ricostituito un servizio essenziale per il buon andamento sia degli uffici comunali sia dei servizi a favore dei cittadini e dell’utenza: lo scorso anno abbiamo assunto una nuova unità per avviare gli interventi più urgenti ed ora, con l’arrivo di questo nuovo ed efficiente strumento, possiamo pensare alla realizzazione di interventi più organici su tutto il territorio comunale. Naturalmente si tratta di un investimento finalizzato ad implementare ulteriormente il Servizio Manutenzione e Viabilità procedendo, quanto prima, all’assunzione di nuove figure professionali per garantire prestazioni puntuali e a 360°. Anche questo è un impegno mantenuto verso la cittadinanza».

