Incendiata l’auto dell’assistente sociale del Comune di Margherita di Savoia: la solidarietà del sindaco, della giunta e del consiglio comunale

MARGHERITA DI SAVOIA - Ancora un gravissimo gesto intimidatorio nei confronti dell’assistente sociale del Comune, dott.ssa Valentina Carone: la scorsa notte ignoti hanno dato fuoco alla sua auto, parcheggiata nel centro cittadino. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri che hanno acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza posti nella zona per cercare di risalire ai responsabili dell’odioso gesto. (Video)

«Desidero rivolgere alla dott.ssa Carone la massima solidarietà e l’incondizionato apprezzamento per il suo lavoro a nome mio personale, della Giunta e dell’intero consiglio comunale», ha dichiarato il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, che aggiunge: «Purtroppo non è la prima volta che la nostra assistente sociale viene fatta oggetto di simili atti intimidatori: la stessa cosa era già avvenuta negli ultimi giorni dello scorso anno. Siamo di fronte al riproporsi di gesti inaccettabili che vanno a colpire un settore di per sé molto esposto come il sociale ma che non ci farà arretrare di un solo passo. Da parte della nostra amministrazione c’è il totale sostegno per il lavoro svolto con grande professionalità dalla dott.ssa Carone, che io personalmente ho voluto assumere a tempo indeterminato come assistente sociale del Comune proprio per come svolge il suo ruolo: le sue relazioni sono una rappresentazione oggettiva di fatti e circostanze e non è tollerabile che si venga colpiti per aver tutelato gli interessi legittimi dei più fragili. Quanto le è accaduto è un fatto grave ma sono certo che la nostra assistente sociale non si farà intimidire da questi atti vergognosi e reiterati».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO