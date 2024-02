Questione sicurezza e potenziamento dell’illuminazione pubblica, Giovanni Leone: “L’Amministrazione rispetti gli impegni assunti in Prefettura”

MARGHERITA DI SAVOIA - Nel formulare i migliori auguri al nuovo questore della provincia di Barletta-Andria-Trani, dott. Alfredo Fabbrocini, che si insedierà il giorno 21 febbraio presso la Questura di Andria, torna alla ribalta un tema più volte sollevato durante la campagna elettorale dalla nostra compagine alternativa all’attuale maggioranza che siede a Palazzo di Città: il tema della sicurezza.

Ormai, oltre ai furti d’auto, non più tardi di ieri, un supermercato è stato rapinato attorno alle ore 20 al centro della nostra città, in Via Risorgimento. Ai titolari dell’esercizio commerciale e ai lavoratori che hanno subito tale atto indegno va la mia più totale vicinanza e solidarietà.

Ricordiamo alla maggioranza che tra gli impegni assunti dal nostro comune, che ha recentemente rinnovato il “Patto per la Sicurezza Urbana” alla presenza del prefetto Rossana Riflesso e dei vertici provinciali delle forze di polizia e delle associazioni di categoria (Assofarm, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, FAI Antiracket, Federfarma e Federpreziosi), c’è quello del rafforzamento dell’illuminazione pubblica (leggi, ndr). È fondamentale per la città avere una pubblica illuminazione adeguata che scoraggi tali fenomeni.

Auspico che l’amministrazione comunale intenda rispettare gli impegni assunti alla presenza del Prefetto e di tutti i vertici provinciali delle forze di polizia, migliorando l’illuminazione pubblica che da tempo risulta inadeguata e carente per le vie della città. Questo è sicuramente un primo deterrente fondamentale per il contrasto a tali fenomeni, i quali rappresentano un pessimo biglietto da visita per la nostra città e per le sue spiccate vocazioni turistiche, ora più che mai prossime, visto l’avvicinarsi del periodo estivo.

Dott. GIOVANNI LEONE (Consigliere comunale, Capogruppo del “Gruppo misto”)