Una guardia giurata in più per la vigilanza dell’ospedale “Tatarella”: il plauso del sindaco Bonito all’iniziativa della ASL

CERIGNOLA - Una guardia giurata in più per la vigilanza dell’ospedale “G. Tatarella” di Cerignola: è questa una delle misure adottate dalla ASL di Foggia, a partire da ieri, 18 marzo, per assicurare maggiore sicurezza non solo al personale del pronto soccorso, ma anche per effettuare ronde esterne ed interne ai reparti, con cadenza oraria e su richiesta del personale, in casi urgenti.

Il servizio sarà espletato tutti i giorni dal lunedì alla domenica inclusa, garantendo la vigilanza soprattutto nelle ore serali e notturne.

“Si tratta di una misura molto concreta, che va incontro alle richieste sempre più incessanti del personale ospedaliero, a cui dev’essere garantito un ambiente di lavoro sicuro, sereno, senza dover rischiare la propria incolumità, e per questo faccio il mio personale plauso al risultato ottenuto dalla direzione generale della ASL. Accanto a queste misure, spero e chiedo che si accendano, con ancor più forza, i riflettori su quella che ormai è una delle piaghe del nostro sistema sanitario e sul quale il governo deve esprimersi in modo efficace, non possiamo e non dobbiamo più tollerare le derive violente nelle corsie dei nostri ospedali”, dichiara il sindaco Bonito.

Comunicato Stampa Comune di Cerignola