Le felicitazioni del sindaco Lodispoto per il nuovo prestigioso incarico conferito al Gen. Salvatore Camporeale

MARGHERITA DI SAVOIA - Il Sindaco di Margherita di Savoia, avv. Bernardo Lodispoto, esprime le più vive felicitazioni al Generale Salvatore Camporeale, nuovo Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano.

Camporeale, nato il 20 agosto 1962 e cresciuto a Margherita di Savoia, ha il grado di Generale di Corpo d’Armata. Già comandante dell’Accademia Militare di Modena, Assistente Militare ed Aiutante di Campo del Presidente della Repubblica, vice comandante della missione Nato in Afghanistan “Resolute Support”, Comandante del COMFORDOT (Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito), dal luglio 2023 ha ricoperto l’incarico di Comandante delle Forze Operative Terrestri. Ora, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Gen. C.A. Carmine Masiello, ha assunto il nuovo prestigioso incarico in cui subentra al Gen. C.A. Gaetano Zauner.

«La nomina a Sottocapo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano conferita al Generale di Corpo d’Armata Salvatore Camporeale è motivo di vanto per l’intera comunità di Margherita di Savoia», dichiara il sindaco Avv. Bernardo Lodispoto.

«Con grande gioia nel dicembre 2019 la nostra amministrazione comunale ha voluto attribuire la cittadinanza onoraria al Generale Salvatore Camporeale, che a Margherita di Savoia ha vissuto infanzia ed adolescenza prima di intraprendere una straordinaria carriera in ambito militare. Oggi la terra che gli ha dato i natali rende a questo suo figlio illustre il tributo che si deve ad un uomo di pace, un uomo che rappresenta ai massimi livelli l’Italia, la Puglia, Margherita di Savoia, un uomo che, con un non comune senso del dovere, ha rivestito incarichi di sempre maggiore prestigio. Un uomo che ci rende orgogliosi e commossi: tutta la comunità salinara - conclude il sindaco - gli tributa le più sincere felicitazioni e un saluto carico d’affetto nella certezza che Egli saprà espletare nel migliore dei modi l’elevato compito che gli è stato affidato».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO