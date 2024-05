La Commissione straordinaria approva il Regolamento di Polizia Urbana

TRINITAPOLI - La Commissione straordinaria con delibera n. 10 del 19 aprile u.s., adottata con i poteri del Consiglio Comunale, ha approvato il Regolamento di Polizia Urbana, recante norme per la sicurezza urbana e la qualità della vita.

Il regolamento, di cui il Comune era finora sprovvisto, “compendia l’insieme delle misure volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti che possano recare danni o pregiudizi alle persone e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la tranquillità sociale, la fruibilità ed il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni, il decoro ambientale, la qualità della vita dei cittadini ed in particolar modo dei soggetti deboli, degli anziani, dei bambini, dei disabili e dei soggetti comunque svantaggiati”.

Per i trasgressori delle norme prescritte sono previste non solo sanzioni pecuniarie, ma anche altre sanzioni accessorie, tra cui la sospensione o la revoca dell’autorizzazione o della concessione da cui deriva l’inadempimento, con il ripristino dello stato dei luoghi.

In aree strategiche del territorio che sono state individuate, in prossimità ad esempio di scuole, biblioteche o musei, qualora siano accertati comportamenti contrari alla convivenza civile e alla sicurezza urbana, i trasgressori riceveranno l’ordine di allontanamento.

Il Regolamento di Polizia Urbana si aggiunge ad altri che la Commissione straordinaria ha adottato negli ultimi due anni per fare rientrare l’attività amministrativa nel solco della legalità. Si ricordano in particolare il nuovo regolamento per la concessione di contributi e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati che operano senza fini di lucro, il regolamento per la concessione in affitto dei terreni agricoli comunali e il regolamento comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate.

Il corpo dei Vigili Urbani avrà più strumenti per intervenire e vigilare con maggiore efficacia. Innanzitutto, il personale è stato potenziato di due unità e il loro orario di servizio è stato prolungato fino alle ore 21:30, anche durante il periodo invernale. Inoltre, sono stati dotati di ausili tecnologici di grande aiuto nello svolgimento del servizio: un drone, un drogometro salivare per l’accertamento della presenza di droga nel conducente, sei palmari e sei stampanti termiche per l’accertamento delle violazioni al codice della strada.

L’attività della Commissione non ha trascurato nessun settore: dalla istruzione e cultura alla attività finanziaria, dal verde pubblico alle strutture sportive e ai servizi cimiteriali, dai lavori pubblici all’urbanistica, dalla protezione civile alla lotta all’evasione fiscale.

In appena due anni la Commissione ha cercato di colmare le vistose carenze strutturali e funzionali ereditate dal passato e soprattutto ha dimostrato che l’attività amministrativa può essere nel contempo efficiente, trasparente e svolgersi nella legalità.

ANTONIETTA D’INTRONO