Violento assalto al Postamat di Margherita di Savoia: esplosione e danni ingenti. Carabinieri a lavoro per identificare i responsabili

MARGHERITA DI SAVOIA - Questa mattina alle prime luci dell’alba, intorno alle 6.15, un forte boato ha scosso la tranquillità dei residenti di Margherita di Savoia. Lo sportello Postamat dell’ufficio postale situato in via Africa Orientale è stato fatto esplodere da un ordigno, presumibilmente inserito nell’erogatore delle banconote. La tecnica utilizzata, nota come “della marmotta”, consiste nell’introdurre un esplosivo all’interno del bancomat, causando una deflagrazione che sventra il macchinario.

I carabinieri sono immediatamente intervenuti sul luogo dell’assalto, accompagnati dagli artificieri e dai Vigili del Fuoco. Sono in corso le indagini per determinare l’ammontare dei danni e per verificare se i responsabili siano riusciti a sottrarre contanti dal Postamat.

Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi, membri della cosiddetta “banda della marmotta”, sarebbero fuggiti a bordo di un’auto scura subito dopo l’esplosione. Le forze dell’ordine hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’assalto.

L’esplosione ha provocato non solo danni materiali alla struttura dell’ufficio postale e ai macchinari, ma ha anche generato notevoli disagi per i clienti che si trovano ora privati di un importante servizio. La violenza della deflagrazione ha svegliato molti residenti, creando una comprensibile situazione di paura e allarme nella comunità.

Il personale della filiale sta collaborando con le forze dell’ordine per quantificare esattamente l’entità dei danni e per stabilire se e quanto denaro sia stato rubato. Nel frattempo, i carabinieri stanno effettuando rilievi dettagliati e interrogando eventuali testimoni che potrebbero aver visto movimenti sospetti nei pressi dell’ufficio postale nelle ore precedenti l’assalto.

Questo evento si inserisce in una preoccupante serie di attacchi simili che hanno colpito il territorio negli ultimi mesi, indicando una possibile escalation delle attività criminali legate ai furti con esplosivi ai danni degli sportelli automatici.

Le autorità locali hanno espresso preoccupazione per la crescente audacia e violenza delle bande criminali e hanno assicurato che verranno intensificate le misure di sicurezza e la sorveglianza nelle aree sensibili per prevenire ulteriori episodi di questo genere.

GAETANO DALOISO