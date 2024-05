Road to Battiti: a San Ferdinando di Puglia arriva Irama. Tutti i dettagli dello spettacolo di sabato 1 giugno

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Fervono i preparativi per Road to Battiti, lo spettacolo completamente gratuito agli spettatori, con Irama qui a San Ferdinando di Puglia sabato 1 giugno prossimo.

L’appuntamento è qui, in piazza della Costituzione, a partire dalle ore 18, quando i dj e gli animatori di Radio Norba intratterranno il pubblico con la musica più bella del momento e tanto divertimento. (Video)

Prima dello spettacolo vero e proprio, che inizierà alle ore 21, Irama rilascerà un'intervista e sarà in diretta radio, sul canale 11 del digitale terrestre e sul 730 di Sky.

A seguire, quando salirà sul palco allestito per lui nella nostra piazza, Irama eseguirà due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live, da quest’anno in onda anche su Canale 5.

Insomma, l’estate sanferdinandese partirà alla grande con questo atteso appuntamento di musica itinerante con Irama e la radio del Sud. Vi aspettiamo sabato 1 giugno a San Ferdinando di Puglia.

