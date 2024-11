Vile atto intimidatorio contro Francesco Ventola e la sua famiglia: condanna unanime e messaggi di solidarietà dal mondo politico

CANOSA DI PUGLIA - «Condanno con fermezza - afferma il Sindaco di Canosa di Puglia, dott. Vito Malcangio - il vile atto intimidatorio di questa notte ai danni dell’abitazione del consigliere comunale, nonché europarlamentare, Francesco Ventola. È questo il terzo episodio, nel giro di poche settimane, che si registra nella nostra città, destando preoccupazione in tutta la comunità. Come primo cittadino, non starò di certo a guardare: in questi anni abbiamo lavorato in sinergia con il mondo delle istituzioni affinché i cittadini potessero avvertire maggiormente la presenza dello Stato a Canosa di Puglia, ed è per questo che continuerò a far sentire, ancor di più, la nostra voce in tutte le sedi competenti.

Questi atti vili, che mettono a rischio la vita di chi li subisce e delle loro famiglie - continua il primo cittadino - non ci fermeranno, così come sono certo non si fermerà l’impegno politico per la nostra comunità dell’onorevole Ventola, che ha sempre portato avanti con dedizione ed immensa passione. Massima è la fiducia nella Magistratura e nelle Forze dell’Ordine affinché gli autori di tali gesti vengano individuati ed assicurati alla giustizia. A Francesco, alla sua famiglia e a tutte le altre famiglie coinvolte in questi atti, la vicinanza e solidarietà dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità che rappresento».

Comunicato Stampa Comune di Canosa di Puglia

“Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza, a nome di tutta Forza Italia Puglia, all’on. Francesco Ventola per il vile e gravissimo attentato alla sua abitazione di questa notte. Siamo sicuri che l’amico Francesco non si farà intimidire e proseguirà, con il consueto rigore, la sua attività politica, e auspichiamo che i responsabili siano presto assicurati alla giustizia”. Nota del commissario regionale di Forza Italia, on. Mauro D’Attis, e del vice commissario vicario, sen. Dario Damiani.

“Ho sentito telefonicamente questa mattina Francesco Ventola per esprimere a lui e alla sua famiglia la mia vicinanza e solidarietà dopo l’atto intimidatorio subito nella notte. Un episodio grave e inaccettabile, intorno al quale auspico che la magistratura e le forze dell’ordine riescano presto a fare luce. La comunità pugliese non può accettare nulla di simile. Al fianco di Francesco Ventola ci sono la Regione Puglia, le istituzioni e tutti i pugliesi che rifiutano queste logiche violente e intimidatorie”. Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo l’incendio appiccato questa notte al portone dell’abitazione dell’europarlamentare.

“Quanto accaduto all’eurodeputato Francesco Ventola, a cui questa notte è stata incendiata la porta di casa, è gravissimo. A lui e alla sua famiglia vogliamo esprimere la nostra solidarietà. Siamo certi che le indagini della Procura di Trani porteranno presto a individuare i responsabili di questo vile gesto”. Nota del Gruppo M5S Puglia

“La segreteria di Fratelli d’Italia Canosa esprime solidarietà al consigliere comunale ed europarlamentare Francesco Ventola per il violento atto intimidatorio che si è consumato questa notte. Quanto accaduto non colpisce soltanto l’amico Francesco, ma anche tutti noi e la comunità che rappresentiamo. Chi lo conosce sa quali sono i valori che lo contraddistinguono e che hanno permesso alla nostra città di raggiungere risultati importanti. Massima è la fiducia nei confronti della Polizia di Stato e della Procura di Trani affinché i responsabili di un atto così vile vengano assicurati alla giustizia. A Francesco e alla sua famiglia la vicinanza della sezione locale di Fratelli d’Italia”.

“All’amico europarlamentare Francesco Ventola, già mio collega in consiglio regionale, esprimo tutta la mia vicinanza per il vile attentato alla sua abitazione. So bene cosa significhi subire atti di questo tipo nei luoghi in cui ognuno di noi ha i propri affetti e la sua quotidianità. Conoscendo Francesco, sono certo che non si lascerà intimidire, proseguendo con coraggio il suo percorso politico, e mi auguro vivamente che i responsabili siano assicurati alla giustizia nel tempo più breve”. Nota del deputato pugliese di Forza Italia, Giandiego Gatta.

“Esprimiamo sdegno per il vile atto intimidatorio ai danni dell’europarlamentare di Fratelli d’Italia Francesco Ventola, bersaglio di un incendio appiccato al portone della sua abitazione a Canosa di Puglia. Manifestiamo la nostra vicinanza all’ex collega consigliere e alla sua famiglia”. Nota di Paolo Pagliaro e Antonio Scalera, capogruppo e consigliere del Movimento Regione Salento.

“Siamo vicini all’amico Francesco Ventola e condanniamo il vile attentato di questa notte alla sua abitazione di Canosa di Puglia. Conosciamo da sempre Francesco come uomo, i suoi concittadini lo hanno apprezzato come sindaco della sua città e presidente della Provincia BAT, ma noi lo abbiamo conosciuto come consigliere prima e poi capogruppo e sappiamo che ogni sua azione politica è improntata alla serietà, prima ancora che alle sue indiscusse capacità. Di qualunque natura sia la matrice del vile gesto, confidiamo nella Polizia e nella Procura di Trani perché individuino al più presto i responsabili”. La solidarietà del Gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Renato Perrini e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Tommaso Scatigna e Tonia Spina).

“A nome del Partito Democratico della provincia di Barletta-Andria-Trani esprimo piena solidarietà all’europarlamentare Francesco Ventola e alla sua famiglia per il grave atto intimidatorio subito nella scorsa notte. Indipendentemente dalle appartenenze politiche, gesti di tale violenza e viltà vanno condannati in modo fermo e deciso. Il confronto politico o personale non può in nessun modo degenerare in episodi così gravi, che mettono a rischio la sicurezza di individui e famiglie. Siamo certi che la magistratura e le forze dell’ordine faranno luce sull’accaduto, individuando al più presto i responsabili. Nel frattempo, ribadiamo con forza il nostro rifiuto verso ogni forma di intimidazione e violenza, che nulla hanno a che vedere con i valori democratici e con il rispetto che deve contraddistinguere la dialettica politica e il vivere civile”. Lorenzo Marchio Rossi, Segretario provinciale PD BAT.