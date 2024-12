Margherita di Savoia, i Carabinieri intensificano i controlli straordinari del territorio in prossimità delle festività

MARGHERITA DI SAVOIA - Continuano incessantemente i controlli straordinari del territorio disposti dal Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani, attività che si inseriscono soprattutto in prossimità delle feste natalizie per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Barletta con l’ausilio del personale della SIO, Squadra Intervento Operativo dell’XI Reggimento di Bari, e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria, hanno effettuato controlli a tappeto lungo le arterie principali dei Comuni ofantini precedendo all’identificazione di più di 150 persone e al controllo di 130 autovetture. Molteplici sono stati anche i controlli effettuati agli arrestati domiciliari e ai sorvegliati speciali di PS, al fine di garantire una adeguata cornice di sicurezza. Non sono mancati nel corso del servizio controlli al codice della strada: 30 le sanzioni elevate ad autisti indisciplinati, 3 patenti ritirate e 2 veicoli sequestrati per mancanza di requisiti per la circolazione. Durante i numerosi controlli sono state eseguite 15 perquisizioni personali e veicolari nel corso del quale sono state segnalate 5 persone per uso personale di stupefacenti.

Il servizio di alto impatto svolto dai militari dell’Arma continuerà regolarmente nelle prossime settimane, anche nei restanti comuni della BAT, per garantire sempre maggiore prossimità ai nostri cittadini.

Comando Provinciale Carabinieri di Barletta-Andria-Trani