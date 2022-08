La Sezione “Primavera” della Scuola d’Infanzia, un impegno mantenuto nei confronti delle famiglie di Margherita di Savoia

MARGHERITA DI SAVOIA - Estate, tempo di vacanze soprattutto per i bambini che vanno a scuola. Ma è anche tempo di bilanci e di programmazione in vista della ripresa delle attività didattiche. Ed in questo senso arriva un riscontro più che positivo per il lavoro svolto dalla Sezione “Primavera”, servizio gratuito erogato dal Comune di Margherita di Savoia presso la Scuola dell’Infanzia ubicata al plesso “Armellina”, facente capo all’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII - G. Pascoli”: il percorso educativo e didattico è stato seguito da 20 bambini di età compresa fra i 2 ed i 3 anni con le rispettive famiglie. I piccoli si sono affacciati alla prima comunità sociale dei pari età, interagendo anche con i “grandi”, ed attraverso l’esplorazione sensoriale hanno potuto approcciarsi alla conoscenza dell’alternarsi delle stagioni con i suoi frutti, gli odori tipici e le tradizioni del territorio; nel contempo con l’attività ludica e relazionale hanno potuto sviluppare autonomia e conoscenza di se stessi e dell’altro.

La relazione di fine anno sulle attività svolte dal pool di educatrici della Sezione “Primavera” è probabilmente il miglior riconoscimento che si potesse auspicare per il percorso intrapreso nel nostro Comune a partire dal mese di febbraio 2019. Dichiara il Sindaco di Margherita di Savoia avv. Bernardo Lodispoto: «La nostra amministrazione comunale ha fortemente voluto l’attivazione di una sezione Primavera nella nostra Scuola d’Infanzia, riattivando dopo alcuni anni di assenza un circuito virtuoso che offre un sostegno concreto alle famiglie di Margherita di Savoia. Si tratta di un segnale importante per la nostra comunità che non grava sui bilanci familiari poiché totalmente gratuito. Posso solo aggiungere che è di certo una grande emozione ricevere messaggi ed attestati di stima in cui i piccoli e le loro famiglie ringraziano, assieme allo staff di educatrici, il Comune di Margherita di Savoia e l’istituzione scolastica per l’offerta di crescita formativa e sociale: la positiva esperienza vissuta sarà sicuramente ripetuta con altri bambini della stessa fascia d’età, mentre i loro “fratelli maggiori” proseguiranno il loro percorso formativo con i successivi step della Scuola d’Infanzia. Voglio condividere la grande soddisfazione per questo risultato con il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo dott.ssa Margherita Di Pumpo e con l’assessore all’istruzione e cultura dott. Mario Braccia. Anche questo è un impegno mantenuto con i fatti nei confronti della cittadinanza».

UFFICIO COMUNICAZIONE STAFF DEL SINDACO